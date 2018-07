O primeiro e-reader colorido será produzido pela fabricante chinesa Hanvon. FOTO: DIVULGAÇÃO

Até agora, as pessoas que têm comprado aparelhos para ler livros digitais (e-readers) são obrigadas a escolher entre ter uma tela colorida luminosa e com muito reflexo ou uma tela cinza boa para ler mesmo em ambientes externos.

Agora a empresa que produz as telas em branco e preto do Kindle da Amazon, a EInk Corp, disse que vai começar a vender displays de papel eletrônico ou tinta eletrônica (como é chamada a tecnologia da tela do Kindle) que também exibem cores.

A nova tecnologia, chamada de E-Ink Triton, exibe 16 tonalidades de cinza e milhares de cores. Como nos outros aparelhos com a tecnologia atual, as pessoas também poderão ler livros com essa nova tecnologia colorida sem forçar a vista.

Até o momento, a Amazon não havia respondido aos pedidos nesta terça, 9, sobre os planos da tela colorida para o Kindle. A empresa tem afirmado que, embora não tenha descartado o uso de tinta eletrônica colorida, a tecnologia não estava pronta para ser adotada.

Mesmo com telas em cores, a tinta eletrônica continua a ter desvantagens. Por um lado, e-readers com papel eletrônico têm uma duração da bateria muito maior do que aqueles que usam telas de LCD, como o iPad da Apple. Por outro, as cores são mais suaves e a tecnologia não pode ser usada para ver vídeos, como nos tablets.

O primeiro e-reader com tela colorida será produzido pelo fabricante chinês Hanvon. O leitor de livro digital terá uma tela de 9,7 polegadas, e acessará a internet por Wi-Fi ou 3G. Ele deve custar por volta de US$ 440 na China.

A Hanvon, que vende outros produtos como tablets em lojas nos Estados Unidos, disse que o aparelho pode ser vendido também nos Estados Unidos.

/ Dana Wollman (ASSOCIATED PRESS)