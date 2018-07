FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg decidiu que seu desafio em 2015 será ler um livro a cada 15 dias, e para compartilhar a experiência criou uma página no Facebook chamada A Year of Books (Um ano de livros, em português) para quem quiser acompanhá-lo no desafio. Até agora, 197 mil pessoas já curtiram a página, e o livro escolhido para o desafio… sumiu!

A obra O Fim do Poder, de Moisés Naím, publicado no Brasil pela editora Leya, foi o título eleito por Zuckerberg para iniciar o seu desafio pessoal para 2015. Em uma semana, o livro saiu da posição 44.369 na Amazon americana e se tornou o oitavo mais comprado no site. Hoje, o livro figurou entre a primeira e segunda colocação e a versão com capa dura se esgotou.

Já no iTunes, a versão em áudio do livro alcançou o primeiro lugar entre os mais vendidos, o que rendeu um agradecimento do autor Moisés Naím, pelo Twitter, a Zuckerberg. “Maravilhado por ver que o audiolivro “O fim do Poder” é o livro mais vendido na loja do iTunes neste momento. Obrigado, Mark Zuckerberg.”

Delighted to see that audiobook of The End of Power is the #1 non-fiction bestseller in the iTunes store! Thank you Mark Zuckerberg. — Moisés Naím (@MoisesNaim) 5 janeiro 2015

Todos os anos, o criador do Facebook se impõe um desafio pessoal. Em outros anos ele já aprendeu mandarim, já virou vegetariano, e conheceu uma pessoa nova por dia, por exemplo. Com a ajuda dos seus seguidores no Facebook, resolveu aceitar a meta de ler mais livros em 2015.