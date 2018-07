A Espresso Book Machine pode imprimir todos os títulos que já estão em domínio público (aqueles que foram publicados antes de 1923, categoria que inclui “Moby Dick” e “As Aventuras de Hucklebery Finn”) e que façam parte dessa biblioteca digital. Agora, a On Demand Books, empresa dona da máquina de livros, aguarda a decisão da corte federal dos EUA que irá dizer se o Google pode ou não pode comercializar os livros que estão esgotados e fora de catálogo e que fazem parte de seu acervo digital. Se a resposta for sim, o acervo da máquina ganha mais 6 milhões de títulos.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Q946sfGLxm4" width="320" height="265" wmode="transparent" /]

A máquina de livros já funciona em mais de uma dúzia de lugares nos EUA, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra e no Egito, quase sempre em livrarias em campus universitários, em bibliotecas ou em pequenos livreiros. A Harvard Book Stores será uma das primeiras a ser equipada com uma máquina de publicação instantânea com acesso aos acervo do Google.

Os livros terão preço recomendado de US$ 8 (menos de R$ 15), por cópia, embora a decisão final sobre o valor de venda seja de cada estabelecimento. De cada livro vendido, um dólar vai para a On Demand, e outro dólar vai para o Google, que disse que vai doar sua comissão para a caridade.

Leia mais – Pedro Dória: Desdobramentos da biblioteca digital