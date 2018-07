A NetMovies, locadora brasileira de filmes online, está lançando um modelo de locação por streaming. Por R$ 9,90, será possível assistir pela web — como um vídeo no YouTube — cerca de 1.500 filmes online, do total de 20 mil títulos do catálogo de DVDs na NetMovies. Não há limites para a quantidade de filmes consumida no mês.

De acordo com a empresa, a quantidade de títulos disponíveis deverá aumentar à medida que os contratos com grandes distribuidoras forem sendo fechados. O serviço já está disponível para assinatura no site da NetMovies.

O modelo ficou famoso nos EUA com a NetFlix, primeira grande locadora online, cujo modelo inspirou a brasileira e que foi uma das causas da quebra da gigante das locações Blockbuster nos EUA.

O serviço atual da NetMovies entrega e retira filmes — em DVD e Blu-Ray — na casa dos assinantes, que, dependendo do pacote contratado, podem pegar mais ou menos filmes por mês. O aluguel está disponível em nove cidades do País e na Grande São Paulo.

Segundo a empresa, não será necessária uma conexão ultraveloz para assistir os filmes em streaming. A tecnologia usada, chamada Ooyala, demanda uma conexão de banda larga a partir de 700 kilobits por segundo (Kbps) para exibir os vídeos sem interrupções. Quem já é assinante de outros planos de locação de DVDs ou Blu-Ray na NetMovies também poderá usar o novo serviço de streaming, já incluído na assinatura.