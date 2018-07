Seguindo o mantra atual de que o futuro da internet passa pela geolocalização, os empreendedores têm se focado bastante em manter uma relação mais próxima entre o mundo real e a web. Grant Ritchie resolveu também seguir a linha e parece estar no caminho certo. Ritchie é um dos fundadores do site Locationary, que se pretende ser uma Wikipédia geolocalizada juntando as informações de vários sites e por meio da ajuda do público.

O Locationary serve para consultar, por exemplo, que em tal rua funciona uma pizzaria (e principalmente, detalhes como telefone e horário de funcionamento) ou que a lavanderia que mudou de endereço está agora no bairro ao lado. O site quer ser o espelho do mundo real: indicar o que é onde está cada estabelecimento e quando houver uma mudança no ambiente físico, a página faz a troca no mundo digital. Claro que isso não é fácil e o Locationary conta com dois trunfos para atingir o objetivo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O primeiro é a ajuda dos usuários. Se a loja mudou de lugar, o site pede para o usuário indicar o novo endereço, telefone, horário de funcionamento, tirar e postar fotos e dar outros detalhes que achar necessários. Para engajar as pessoas nesta tarefa, o Locationary distribui prêmios e dinheiro. Essa é parte que cabe aos usuários na tarefa de espelhar o mundo.

Em outra frente, o Locationary busca ajuda do meio digital – não sem uma mão do homem. Para ficar claro, uma breve explicação: os principais serviços de geolocalização na web (Google, Yelp e Foursquare) tem, cada um, seu próprio meio de rastreamento. Assim, alguns locais podem estar registrados e atualizados em um serviço e não no outro. O Locationary paga para que seu usuário faça registros de lugares em todas essas plataformas, para que nada escape. O objetivo é centralizar os esforços de geolocalização no site.

Já tendo registrado mais de 22 milhões de lugares em mais de 26 mil cidades e 97 países, o Locationary ainda está em sua versão beta. Para poder começar a registrar lugares e ganhar para isso, é primeiro necessário se registrar no site e esperar um contato por e-mail.

(Via Giga Om)