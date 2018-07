Presidente executivo da empresa diz que foi um erro investir tanto no conversor com o sistema do Google

BARCELONA – A Logitech, que perdeu dezenas de milhões de dólares construindo conversores (set-top boxes) com o sistema Google TV, vai apoiar o projeto de novo, mas pretende ser mais cautelosa desta vez, disse o CEO da empresa, Guerrino de Luca.

Um executivo da Logitech durante o lançamento do conversor ‘Revue’, com o sistema do Google voltado para televisores. FOTO: Brendan McDermid/REUTERS – 06/10/2010

—-

O sistema Google TV, que é usado em certos modelos de TV da Sony e em conversores da Logitech, permite que os consumidores acessem vídeos e páginas da internet em seus televisores, além de poderem rodar aplicativos especiais, como games.

O Google não informa a quantidade de usuários do Google TV, que foi lançado com ostentação no ano passado, mas alguns analistas dizem que a versão 1.0 do produto foi um fracasso.

“O Google TV é um conceito ótimo, mas o produto não estava pronto para o lançamento”, disse o CEO da Logitech, Guerrino de Luca, à agência Reuters em uma entrevista após uma conferência de investidores em Barcelona, na Espanha.

“Adotar a plataforma foi uma boa ideia”, disse De Luca, acrescentando que a empresa tinha, no entanto, investido além do necessário para produzir os conversores para a plataforma, causando prejuízos enormes.

Ele disse que os conversores com o Google TV – e fracasso da tentativa de reformular as operações de varejo na Europa — custaram à empresa cerca de US$ 100 milhões.

No mês passado, o Google disse que faria mais uma tentativa de levar seus serviços online para os televisores, esperando alcançar um novo grande mercado, apesar das reações indiferentes dos consumidores à sua primeira oferta.

/ REUTERS