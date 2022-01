Michel Filho/Agência O Globo Loja da Apple em São Paulo no Morumbi Shopping

A loja da Apple localizada no Shopping Morumbi, São Paulo, uma das duas unidades das lojas oficiais da marca no País, vai reduzir o horário de atendimento a partir desta terça-feira, 11. A medida é, segundo a empresa, uma forma de prevenção à covid-19, cuja nova variante vem tendo forte avanço no País. O horário de funcionamento, atualmente entre 10h e 22h, passará a ser de 12h às 20h, uma redução total de 4 horas no atendimento. Para a loja existente no Rio de Janeiro, por enquanto, não há previsão de mudanças de escalas, o atendimento segue normal.

A decisão acontece em meio à alta de casos, tanto de covid-19 quanto da gripe provocada pelo vírus H3N2. Esse cenário já provocou estragos entre as empresas aéreas. As companhias Azul e Latam vêm suspendendo dezenas de voos desde a semana passada por conta da falta de tripulantes, contaminados pelos vírus.

Como mostrou reportagem do Estadão, várias empresas que previam a volta dos funcionários aos escritórios neste início de ano também estão revendo a decisão, por conta do aumento dos casos. No interior de São Paulo, cidades como Amparo, Tupã, Orlândia e Capivari estão voltando a adotar restrições de circulação, também como efeito do avanço dos vírus.

A falta de profissionais, atingidos tanto pela covid quanto pela gripe, começa a ser um problema também para instituições de saúde. Segundo o presidente do Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo (SindHosfil), Edison Ferreira da Silva, o número de afastamentos de profissionais de saúde vem sendo sentido nas gestões. Mas, segundo ele, ainda não é algo que proporciona "precariedade ao atendimento" à população.