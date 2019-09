Apple Loja da Apple está fora do ar nesta terça

A loja da Apple está fora do ar na manhã desta terça, 10. A empresa prepara os ajustes de preços para depois do evento desta terça às 14hs, que deve revelar o novo iPhone. Os tons mais escuros no aviso são uma indicação do Modo Noturno, recurso presente no iOS 13, nova geração do sistema operacional que também deve chegar oficialmente junto com os novos iPhones.

De acordo com o desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo, que já desvendou várias informações de lançamentos da Apple a partir de atualizações presentes no sistema iOS, uma série de três modelos novos deve substituir o iPhone XS, o iPhone XS Max e o iPhone XR, revelados em 2018. Segundo ele, uma das principais novidades dos modelos deste ano de iPhone, até o momento, será a câmera traseira tripla – isto é, um sistema de câmera com três lentes diferentes.