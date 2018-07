BRUXELAS – A loja portuguesa de aplicativos Aptoide pediu que os reguladores da União Europeia tomem atitudes contra o Google por supostamente bloquear rivais no bilionário mercado de aplicativos para celulares.

Os aplicativos são um importante negócio para o Google e a rival Apple, com mercado movimentando em torno de US$ 25 bilhões de acordo com analistas. A Play Store, do Google, e a App Store, da Apple, são as duas maiores lojas da indústria de celular.

O presidente-executivo da Aptoide, Paulo Trezentos, disse em comunicado que o Google não estava sendo leal na indústria de aplicativos móveis e que a companhia levou sua reclamação aos reguladores de competição da União Europeia.

“Pedimos que a comissão retome a competição leal no mercado, para que possamos competir por nossos próprios méritos”, disse o vice-presidente operacional da Aptoide, Alvaro Pinto.

O porta-voz da comissão Antoine Colombani confirmou ter recebido a reclamação, mas não comentou. O porta-voz do Google Al Verney não respondeu a diversos e-mails e ligações para se manifestar.

/ REUTERS