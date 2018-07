Microsoft planeja repassar 80% da receita de vendas de aplicativos para desenvolvedores, mais do que a Apple

O sistema operacional Windows 8 foi anunciado em setembro na Califória. FOTO: Alex Gallardo/Reuters

NOVA YORK – Em uma tentativa de acirrar sua competição com a Apple, a Microsoft está planejando dar aos desenvolvedores uma parcela maior da receita gerada pela venda de softwares na Windows Store, uma loja de programas para o Windows 8 que será lançada em versão de testes no começo do ano que vem. O repasse aos desenvolvedores será maior do que o oferecido pela rival.

Assim que o software ou o aplicativo atingir US$ 25 mil em vendas, a Microsoft repassará uma parcela de 80% do valor arrecadado ao desenvolvedor. Atualmente, Apple dá a eles 70% da receita gerada pela venda do aplicativo. Se um aplicativo do Windows não atingir a cota de vendas, a Microsoft também vai repassar 70%.

Uma maior fatia da receita dada aos desenvolvedores de sucesso é o mais recente sinal que a Microsoft está tentando competir com a Apple — e com os celulares com o Android do Google — no mercado de aplicativos fisgando desenvolvedores com incentivos financeiros.

“Nós pretendemos oferecer os melhores termos do mercado, então, os melhores desenvolvedores de aplicativos farão muito mais dinheiro no Windows do que em qualquer outra plataforma”, disse Ted Dworkin, gerente do programa de parceiras para a Windows Store, em um post em um dos blogs da empresa nesta terça-feira, 6.

O sucesso dos iPhones e dos iPads da Apple parcialmente vem do fato de que a loja de aplicativos da empresa tem uma seleção maior que a de seus rivais. Isso significa mais jogos, guias de entretenimento e outros apps de desenvolvedores externos disponíveis para estender a funcionalidade dos aparelhos. Pelo iTunes, a Apple também tornou simples a compra e venda de aplicativos por meio de sua App Store, algo que as outras empresas vêm se esforçando para alcançar.

Walter H. Pritchard, analista da Citi Investment Research, afirmou que não está surpreso que a Microsoft está oferecendo termos financeiros mais lucrativos para desenvolvedores. Segundo ele, a receita vinda da Windows Store não é tão importante para a empresa, pois o melhor negócio da companhia foca na plataforma Windows em si.

Em outras palavras, a Microsoft ganha mais dinheiro ao fazer com que pessoas comprem aparelhos que rodem um software Windows — mesmo que para fazer isso acontecer seja necessário sacrificar uma parcela da receita vinda dos aplicativos.

A Windows Store estará disponível em PCs, laptps e tablets que rodem Windows 8. A empresa não revelou planos para celulares e outros aparelhos móveis.

A empresa planeja incluir aplicativos nos resultados de busca do Bing para torná-los mais fáceis de serem encontrados. Ela também planeja abrir a loja para os consumidores quando a versão de testes beta do Windows 8 for lançada no final de fevereiro.

Pritchard afirmou que o lançamento da versão beta em fevereiro sugere um o lançamento, no final de outubro, para todo o mercado. A Microsoft não confirmou quando sua loja estará disponível para todos os usuários.

