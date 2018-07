No Brasil, computadores, câmeras e até geladeiras estão com descontos nesta sexta-feira, 25

FOTO: Jim Young/Reuters

SÃO PAULO – Lojas de varejo no Brasil aderiram ao “Black Friday”, data tradicional nos Estados Unidos na qual departamentos comerciais vendem seus produtos com descontos consideráveis, e estão oferecendo, entre outros itens, câmeras, computadores, geladeiras e até tênis pela internet.

Algumas das lojas e sites eletrônicos que aderiram são: Pontocom, Magazine Luiza, Fnac, Fast Shop, Walmart, Brastemp, Extra, Submarino, Americanas, Saraiva, Dell, Apple Store brasileira, Ponto Frio, Carrefour e Shoptime.

Há ainda um site que reuniu todas as promoções da versão brasileira do “Black Friday”. Criado por Pedro Eugênio, o Busca Descontos nasceu com a proposta de fazer da data uma tradição de descontos aqui também. Descontos serão válidos, na maioria, até o fim do desta sexta.

O consumidor, porém, deve segurar um pouco a euforia e comparar preços. Muitos dos produtos que estão sendo vendidos sob descontos, podem ter tido seu preço original inflacionado só para essa sexta-feira. Compare com os preços em lojas oficiais e use sites como o Zura e o Buscapé.

No site Submarino, por exemplo, é possível encontrar descontos, no mínimo, esquisitos como o desse Playstation 3, que caiu 10 centavos.

Comparar, por menor que sejam as diferenças, pode valer a pena no final. Veja, por exemplo, um iPad 2 de 32GB com Wifi: na Apple Store, o produto sai por R$1.738, enquanto no Ponto Frio se encontra o mesmo aparelho por R$1.709 (posto que o seu preço original era R$ 1.899); e no Walmart por R$1.798.

Outro caso é o de uma TV Philips LED e Full HD saindo por R$2.799 (sem nenhum desconto) na Fnac. Já no site do Ponto Frio, o anúncio é de que o preço original era R$ 3.999 e, com o desconto, o preço estava caindo para R$2.999.

Os brasileiros podem ainda aproveitar o “Black Friday”, digamos, original. Lojas como BestBuy e Amazon estão vendendo seus produtos para o mundo todo com descontos.

