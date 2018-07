As mudanças propostas à legislação europeia acerca de impostos sobre produtos pode custar às varejistas que vendem pela internet € 10 bilhões (US$ 14 bilhões) por ano, limitando seu crescimento e conduzindo a uma alta nos preços para consumidores, alertou um grupo que representa o setor.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A IMRG, que representa os varejistas online, afirmou que o custo de projetos de alterações na Diretiva de Direitos do Consumidor da União Europeia, votada na semana passada, equivale a 4% do valor estimado do setor de comércio eletrônico em 2012.

“Essas novas propostas da UE estão entre as mais desastrosas já feitas para o setor de vendas online”, afirmou o presidente-executivo da IMRG, James Roper.

“Além de serem desnecessárias, elas levariam inevitavelmente a aumentos significativos nos preços, fazendo pressão sobre os consumidores ao aumentar preços por todos os canais de venda. Também causariam desvantagens a pequenos e médios negócios, até um ponto em que muitos seriam forçados a interromper as vendas pela internet.”

/ REUTERS