Empresa quer instalar rede Wi-Fi gratuita de 0,5 Mbps em toda a capital inglesa

SÃO PAULO – A cidade de Londres está planejando oferecer aos seus cidadãos o acesso a uma rede WiFi aberta que cobrirá toda a cidade. A empresa responsável pela potencial instalação, a Virgin Media, afirmou que está em conversas avançadas com a prefeitura para lançar o projeto, que ofereceria internet gratuita para todos a uma velocidade de 0,5 Mbps.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo uma reportagem do Telegraph, o executivo-chefe da Virgin Media Neil Berkett afirmou que as discussões com os políticos ingleses estão bem adiantadas e que o plano pode ser lançado em “um futuro não muito distante”.

A ideia da empresa provedora de internet é oferecer 0,5Mbps gratuitamente nas ruas e aumentar a velocidade mínima dos seus planos caseiros para além de 10Mbps. “Nossa proposta é oferecer WiFi livre para todos”, disse o executivo.