Vazou há alguns dias o teaser do primeiro longa em animação 3D estrelado por Ivete Sangalo. A cantora, apresentadora e atriz é também inspiração para a história de “Ivete Stellar e a Pedra da Luz” – filme que terá direção de Renato Barreto para a produtora Cacomotion.

Conversamos com o cineasta sobre o desenvolvimento do filme, que ainda se encontra em pré-produção. O bate-papo você confere abaixo.

Como surgiu a ideia do Ivete Stellar? O que veio primeiro, o argumento do filme, a ideia de fazer um “filme da Ivete”, ou a vontade de fazer uma animação 3D 100% brasileira?

Posso dizer que tudo surgiu ao mesmo tempo. Fazer animação sempre foi um sonho de criança e vendo que tínhamos a capacidade de realizar aqui na Bahia um filme de qualidade, pensei que poderíamos transpor para este novo mundo uma das mais queridas personalidades do Brasil, Ivete Sangalo. A personagem Ivete Stellar já nasceu com uma história para contar e pretendemos fazer isto da maneira mais bela possível em animação 3D 100% brasileiro.

Em que estágio de produção o filme se encontra? Quais as principais etapas que já foram ultrapassadas e o que vem por aí nos próximos dias e semanas?

A produção ainda se encontra em fase de captação de patrocínio, desenvolvimento de conteúdo e de conceito gráfico dos personagens. Temos um roteiro bacana já chegando a sua versão final e com algumas sequências de storyboard. Esperamos, com o produto final, agradar aos fãs dela, aos fãs de animação, e aos que acreditam que podemos fazer algo diferente contando uma boa história. Ainda não temos novidades para os próximos dias, mas o desenvolvimento continua com toda força.

Qual o tempo previsto pro processo de animação em si? E a pós-produção, vai ser longa ou mais breve?

O processo de animação, pós-produção e o lançamento do filme depende diretamente do patrocínio. Quando a produção executiva do filme tiver fechado este processo teremos então todos esses dados. Geralmente um filme dessa categoria leva em média de 2 a 3 anos para serem produzidos.

Que tecnologias estão sendo empregadas na produção do filme?

Pretendemos exibir o filme em salas de cinema 3D usando a tecnologia da estereoscopia, que é inédito em uma produção nacional. Estamos atualmente usando estações de trabalho de última geração e dispomos de ilhas de edição. Para a produção pretendemos ainda utilizar o “Render Farm” para a finalização do filme em alta resolução.

E qual o envolvimento da Ivete com a produção até agora? Sabemos que a protagonista do filme é baseada nela, mas o que mais a Ivete vai assinar no filme?

Ela procura acompanhar todo o desenvolvimento. Fica muito feliz com cada novidade mostrada e espera que logo façamos um dos melhores filmes de animação já visto. Para mim ela já assina o filme por inteiro [risos]. Acredito que ela duble, cante e faça as canções. Já tem uma forte participação no argumento, mas como desde o início já víamos, este projeto é uma grande oportunidade para ser também assinada por novos talentos.

Quem são os profissionais responsáveis pela animação? E já tem alguém escalado pro elenco de dubladores? Algum outro personagem também inspirado em pessoas reais?

Tenho orgulho de trabalhar com essa galera que fez o teaser. Os animadores responsáveis foram André Coelho, Marcos Borba e Jorge Motta. Mas todos os outros departamentos tiveram sua fundamental importância para a boa animação. Quase todo mundo fez um pouco de cada coisa, então acho justo que a “animação” seja de toda esta turma também – Michel Alencar, George Motta, Ricardo Falcão, Iata Ândesson, Vitor Lobo, Danilo Pinheiro, Léo Libório, Anderson Cunha, Napoleão Cunha e eu [risos]. Temos em mente alguns dubladores mas isso depende do desenvolvimento final dos personagens. E também temos outros personagens inspirados em pessoas reais, mas por enquanto estão em segredo.

O filme vai ser mesmo infantil ou pretende ter um enfoque mais adolescente?

Hoje, quase todas as informações do mundo são fáceis e acessíveis. O que buscamos é um filme com conteúdo para todas as idades. Humor, romance, suspense, ação e muita aventura. Uma história em que as crianças se divirtam, em que os adolescentes se identifiquem, em que os adultos se maravilhem e voltem a ser crianças e que também, no mínimo, faça os mais críticos pensarem: “vale a pena”.

Quais são as maiores referências na concepção visual do filme? Que obras mais te influenciaram como cineasta?

Eu e toda equipe técnica e artística gostamos muito de uma boa imagem e animação 2D e 3D e fomos em busca de uma linguagem inovadora que nos guiasse até chegarmos ao nosso próprio estilo. Este teaser foi só o passo inicial para isso. Sou fanático por histórias de ficção científica e animação. Buck Rogers, Flash Gordon, E.T., Wall-E, Akira, Star Trek e Star Wars me influenciaram bastante e vejo que todos eles também serviram para inspirar uns aos outros em um desenvolvimento positivo da imaginação.

E a vida online do filme? Algum projeto de desdobramento do filme em outras mídias além do cinema? O que podemos esperar do Ivete Stellar na internet?

Penso que o futuro seja muito promissor em outras plataformas: mobile, internet. Mas um passo de cada vez. Primeiro vamos realizar o filme para o cinema. Depois, naturalmente, os desdobramentos serão revelados.