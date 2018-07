O Google adicionou o Latim no seu serviço de tradução, o Google Translate – é o 58º idioma com suporte na ferramenta e a primeira linguagem morta no repertório.

—-

“Estamos felizes em anunciar o primeiro serviço de tradução que conta uma línguas que não tem falantes nativos”, disse a empresa em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.

O Latim é o idioma oficial da Cidade do Vaticano, mas nem lá ele é majoritário. O Google destacou que a tradução simultânea pode ser útil para mais de cem mil estudantes norte-americanos, que recebem o Exame Nacional de Latim, além de ajudar outros estudiosos pelo mundo.

/GEORGINA PRODHAN (REUTERS)