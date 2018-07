Noé, do diretor Darren Aronofsky, é um dos filmes que começarão a serem exibidos em 4D no cinema. FOTO: Reprodução Noé, do diretor Darren Aronofsky, é um dos filmes que começarão a serem exibidos em 4D no cinema. FOTO: Reprodução

LOS ANGELES – A empresa sul-coreana CJ 4DPlex estreará nesta quinta-feira em Los Angeles a primeira sala de cinema 4D nos Estados Unidos, um sistema que incorpora efeitos especiais de movimento e ambientais à experiência visual das três dimensões.

A estreia vai acontecer nas instalações do Regal Cinemas de L.A. Live, em Downtown Los Angeles, segundo informou nesta quarta-feira o site destes cinemas onde se projetará “Transformers: A Era da Extinção”.

O conceito do 4D não é novo e durante anos existiu em parques de diversões, mas o CJ 4DPlex se propôs a aperfeiçoar a técnica que inclui movimentos dos assentos para acompanhar a ação na tela, assim como efeitos aromáticos, de chuva, vento, nevoeiro e luz.

Milhões de espectadores experimentaram esta tecnologia em 20 países, entre os quais estão Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, assim como outros de Europa e Ásia.

A previsão é que em 2015 o 4D esteja presente em 300 salas no mundo todo.

Até o momento foram distribuídos em 4D títulos como Capitão América: O Soldado Invernal, Noé, Need for Speed – O Filme, Malévola, Como Treinar Seu Dragão 2 e, em breve, estreará no formato Planeta dos Macacos: O Confronto.

/ EFE