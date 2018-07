A coletânea Love dos Beatles ganha no dia 8 uma nova edição exclusiva no iTunes, incluindo versões inéditas das faixas “The Fool on the Hill” e “Girl”, informou nesta terça-feira, 1º, a gravadora EMI.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Além da versão em formato digital do disco, editado originalmente em 2006, o documentário All Together Now também será vendido na loja de downloads da Apple. Com 84 minutos de duração e extras, o documentário mostra os bastidores da criação do espetáculo Love, uma apresentação musical do Cirque du Soleil com o tema dos Beatles. O documentário dirigido por Adrian Wills foi ganhador de um prêmio Grammy.

Artistas do Cirque du Soleil em uma demonstração do musical ‘Love’. FOTO: Steve Marcus/Las Vegas Sun/REUTERS – 28/06/2006

As músicas de Love foram remixados a partir das faixas originais dos Beatles pelo produtor do grupo, George Martin, com ajuda do seu filho, Giles Martin.

Love é o primeiro projeto artístico em que a Apple se associa com uma companhia teatral. Desde sua estreia em Las Vegas, em 2006, o espetáculo foi visto por mais de quatro milhões de pessoas.

O álbum ganhou dois prêmios Grammy, nas categorias Melhor Compilação de Trilha Sonora para o Cinema e Melhor Álbum com Surround. Em novembro de 2010, os treze álbuns originais de estúdio dos Beatles foram lançados pela primeira vez em formato digital para download no iTunes. Também foi colocado à venda um box especial pela loja da Apple.

Os Beatles venderam até o momento mais de cinco milhões de faixas e um milhão de álbuns em todo o mundo por download no iTunes, segundo a EMI.

/ EFE