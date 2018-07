Em agosto o Google anunciou a compra de uma empresa chamada Jambool, antecipando os movimentos da empresa em direção às redes sociais. Nesta sexta, 29, durante o Google Developer Day em São Paulo, a empresa afirmou que a plataforma — que facilita a comercialização de produtos virtuais dentro de aplicativos em redes sociais, o que é chamado de monetização — já estava com a interface 100% em português funcionando no Orkut.

Isto abre uma série de novas possibilidades aos desenvolvedores brasileiros. Antes, só as grandes desenvolvedoras de games sociais eram capazes de fazer dinheiro com os jogos que disponibilizavam no Orkut, pois eram capazes de desenvolver ou adquirir sistemas de compra e pagamento de moedas.

O Google Developer Day 2010, em São Paulo, reúne principalmente desenvolvedores de aplicativos. FOTO: ANA FREITAS/AE

O Jambool se torna disponível para qualquer desenvolvedor. Permite customização da moeda — cada jogo pode ter sua moeda específica — facilita os modos de pagamento, que podem variar entre cartão de crédito e boleto bancário, e fica com 10% da renda da venda de moedas. Os outros 90% vão para o desenvolvedor.

A monetização de aplicativos é uma das tendências mais fortes em discussão no Google Developer Day 2010 em São Paulo. O evento reúne engenheiros do Google e de produtos relacionados e desenvolvedores para discutir APIs e soluções tanto para os consumidores quanto para as empresas.

Eduardo Thuler, gerente de produtos do Orkut, deixou claro que a iniciativa segue o caminho contrário do Facebook, que recentemente padronizou o sistema monetário de seus jogos, o que até gerou polêmica com a Zynga, maior produtora de games para a rede social.

“O Orkut não quer criar uma experiência única de moeda. Entendemos que monopólio leva à ineficiência. Aceitamos todo tipo de parceria, até aceitamos iniciativas criativas, como o uso de SMS (para a compra de créditos para os jogos)”, disse.

As maiores desenvolvedoras de jogos para o Brasil, Mentez e Vostu, não se mostraram intimidadas com a notícia. Juan Franco, CEO da Mentez, e Daniel Kafie, da Vostu, disseram que a incorporação do Jambool pelo Orkut pode ser uma oportunidade de rever sistemas e mudá-los para melhor.

Eles explicaram que é importante ter variedade na maneira de adquirir créditos. Ambas empresas têm parcerias com lan houses para a venda de PIN codes, vendem dinheiro virtual por cartão de crédito e até por boleto bancário. “No Colheita Feliz, mais de 60% do total de compras é a soma de boleto e PINs em pontos de venda, que são mais de 120 mil no Brasil”, explica Franco. É porque esses meios são os mais acessíveis à classe C, principal jogadora do game, mas isso varia de acordo com o jogo.

Franco e Kafie estão com todas as moedas — essas de verdade — apostadas no País. De acordo com eles, grandes desenvolvedores de jogos em mercados mais maduras, como EUA e China, os têm procurado para firmar parcerias. “Todo mundo quer vir para o Brasil”, disse Franco.

A integração dos jogos sociais com os celulares é o próximo passo nas tendências de jogos sociais, de acordo com os executivos. No Brasil, diz Kafie, o potencial é grande: “Esse ano os smartphones no País cresceram 600%, e as projeções para o próximo ano também são muito boas”, explica.

Por isso a necessidade de uma plataforma padronizada, que rode em todos os celulares. A maioria dos games sociais roda em Flash, não suportado por uma das plataformas mobile mais populares, o iOS, da Apple.

O GDD2010 teve panéis de discussão sobre HTML5, a tecnologia aberta que pretende, em alguns anos, substituir o Flash, por ser capaz de reproduzir com melhor performance a maioria das funcionalidades da tecnologia da Adobe.

Patrick Shannon, desenvolvedor do Google especializado em Cloud Computing, e Ernest Delgado, que participou de um painel sobre HTML5, confiam que será a quinta versão do HTML a responsável por padronizar aplicações de celulares em alguns anos. “O desenvolvedor não precisará fazer uma versão que rode em Android e desenvolver outra para iPhone”, disse Delgado.