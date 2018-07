Vendas de iPads tiveram queda para 14,6 milhões, de 17 milhões há um ano; Macs também caíram

SÃO PAULO – A Apple teve um lucro líquido de US$ 6,9 bilhões no terceiro trimestre encerrado em 30 de junho. O número é 22% menor que o lucro de US$ 8,8 bilhões registrado no mesmo período do ano passado.

Apesar da queda, o resultado superou as expectativas dos analistas e as vendas de iPhone bateram recorde no período.

A receita da companhia subiu levemente para US$ 35,3 bilhões, ante US$ 35 bilhões há um ano.

A Apple vendeu 31,2 milhões de iPhones no trimestre – um recorde para os três meses até junho – ante 26 milhões no mesmo período do ano passado.

Já as vendas de iPads tiveram queda para 14,6 milhões, de 17 milhões há um ano, e as vendas de Macs totalizaram 3,8 milhões, de 4 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

“Estamos particularmente orgulhosos do nosso recorde de vendas de iPhone nesse trimestre, de mais de 31 milhões, e do forte crescimento da receita com o iTunes”, disse Tim Cook, presidente da Apple.

Para o quarto trimestre fiscal de 2013, a Apple projeta receita entre US$ 34 bilhões e US$ 37 bilhões.

A reação dos investidores ao resultado da Apple foi positiva, com as ações subindo 4,74% no after hours. No pregão tradicional, os papeis da companhia encerraram com queda de 1,72%. Fonte: Dow Jones Newswires