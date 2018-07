A Apple divulgou que elevou seu quadro de funcionários em mais de um terço em relação ao ano passado e alertou novamente que deve angariar menos lucro nos próximos trimestres.

A empresa informou que tinha 46,6 mil funcionários em tempo integral no trimestre encerrado em 25 de setembro, ante 34,3 mil um ano antes e 32 mil em 2008. A maior parte da alta aconteceu no segmento de varejo, no qual a empresa no momento tem 26,5 mil trabalhadores, 10 mil a mais que em 2009. A Apple opera 317 lojas, ante 273 um ano antes.

Os detalhes são parte de documentos encaminhados à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 27. A companhia também reiterou que sua margem bruta deve cair nos próximos trimestres, com a venda de uma gama mais ampla de produtos, como o iPad, por exemplo.

A Apple registrou margem de 39,4% de lucro em seu ano fiscal de 2010, ante 40,1% em 2009. Guiada por Steve Jobs, lançou o iPad em abril e estabeleceu um preço agressivo, para tentar aproveitar a vantagem de chegar primeiro ao mercado dos computadores tablet.

Os analistas antecipam que a margem da Apple deve cair à medida que o iPad passar a responder por porcentagem mais alta de sua receita geral. O iPhone vinha elevando a lucratividade da empresa desde seu lançamento, em 2007.

“A queda esperada deve-se em larga medida a uma linha mais ampla de produtos novos e inovadores… e a possíveis futuros aumentos nos preços dos componentes, entre outros custos”, aponta o documento divulgado pela empresa.

