A Research In Motion (RIM) apresentou nesta quinta, 15, uma queda de 27% no lucro trimestral e disse que provavelmente venderia entre 11 milhões e 12 milhões de smartphones BlackBerry nas semanas em torno do Natal. É o primeiro declínio em anos para esse período historicamente forte.

A RIM teve um lucro ajustado de US$ 667 milhões, ou US$ 1,27, no trimestre encerrado em 26 de novembro.

O número não inclui uma baixa contábil maciça referente a Playbooks não vendidos ou uma cobrança associada a uma queda do serviço de outubro. A receita da companhia foi de US$ 5,2 bilhões.

Analistas esperavam, em média, ganho de US$ 1,19 por ação sobre vendas de US$ 5,265 bilhões depois que a empresa canadense alertou sobre lucros, receitas e transferências em 2 de dezembro.

No mesmo trimestre do ano passado, a RIM teve lucro de US$ 911,1 milhões, ou US$ 1,74 por ação, sobre vendas de US$ 5,5 bilhões.

Considerando a baixa contábil de US$ 485 milhões antes de impostos com a PlayBook e um processo de US$ 54 milhões relacionados com interrupção de serviços, a RIM teve um lucro de US$ 265 milhões, ou 51 centavos por ação.

