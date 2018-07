A fabricante de smartphones HTC, de Taiwan, anunciou que seu lucro quase triplicou no primeiro trimestre, superando as projeções, em função da forte demanda por seus aparelhos, especialmente os que utilizam o sistema operacional Android.

A empresa, que acaba de ultrapassar a antiga gigante do setor Nokia em termos de capitalização de mercado, anunciou na sexta-feira que seu lucro não auditado para o primeiro trimestre havia sido de 14,83 bilhões de dólares de Taiwan (US$ 511 milhões). Os analistas haviam previsto lucro de 12,99 bilhões de dólares de Taiwan.

“Que seu primeiro trimestre superaria as expectativas já era esperado. Os fatores sazonais foram melhores que o previsto no período”, disse Bonnie Chang, analista na Yuanta Securities, de Hong Kong.

“Para o segundo trimestre, todos antecipam crescimento sequencial de receita de entre 15% e 20%, embarques fortes e preços médios de venda que estão se sustentando bem”, acrescentou.

A crescente demanda pelos celulares acionados pelo Google Android ajudará o mercado de celulares inteligentes a crescer em 2011, beneficiando empresas como HTC e Samsung Electronics, que estão apostando na plataforma.

O mercado de celulares inteligentes deve crescer 58% este ano e 35% no ano que vem, de acordo com o grupo de pesquisa Gartner.

A popularidade do Android ajudou os fabricantes asiáticos a subir rapidamente nos rankings dos smartphones. A capitalização de mercado da HTC superou a da Nokia, alguns dias atrás, depois de uma alta de 29 por cento nas ações da empresa desde o começo de 2011.

As ações atingiram um pico de 1,22 mil dólares de Taiwan em 7 de abril, mais que o triplo dos 360,50 dólares de Taiwan de 6 de abril de 2010. A alta ajudou a fazer de Cher Wang, a presidente do conselho da HTC, a pessoa mais rica de Taiwan.

Na sexta-feira, 8, as ações fecharam em queda de 3,3%, a 1,16 mil dólares de Taiwan, ante uma queda de 0,08% o no índice de referência do mercado.

Change disse antecipar que as ações subam para entre 1,3 mil e 1,4 mil dólares de Taiwan, e que as demais corretoras adotem estimativa semelhante.

