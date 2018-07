Companhia chinesa teve receita de quase US$ 40 bilhões em 2013; foco agora é nos EUA

PEQUIM – A chinesa Huawei Technologies, mais conhecida por sua habilidade em redes de telecomunicação do que por seus smartphones, está começando a ver sucesso no negócio de eletrônicos para consumidores, embora permaneça desconhecida no importante mercado dos Estados Unidos.

O negócio de smartphones da Huawei, como o das rivais conterrâneas ZTE e Lenovo, se concentrou até agora na venda de aparelhos de baixo e médio custo em mercados emergentes.

As empresas ainda têm que ganhar uma fatia no segmento de ponta de mercados desenvolvidos, como o norte-americano, com margens maiores.

O nome da Huawei é virtualmente desconhecido – e impronunciável – nos Estados Unidos, segundo maior mercado de smartphones, onde legisladores denominaram equipamentos chineses de telecomunicações como responsáveis por potenciais riscos de segurança.

Dispositivos para consumidores responderam por 23% da receita geral da Huawei no ano passado, ante 22% em 2012. Isso ajudou a puxar a receita total não auditada da empresa para 238 bilhões a 240 bilhões de iuanes (US$ 39,73 bilhões), disse a vice-presidente financeira Cathy Meng, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

A receita não auditada cresceu 8%, ante uma meta de crescimento anual de 10% para os próximos cinco anos, começando em 2013.

O lucro operacional não auditado cresceu para 28,6 bilhões a 29,4 bilhões de iuanes, disse a empresa, ante lucro operacional auditado de 19,96 bilhões de iuanes em 2012, o que representa um aumento de 43,3%.

/ REUTERS