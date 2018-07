SÃO PAULO – A chinesa Lenovo, quarta maior fabricante de celulares inteligentes do mundo, teve alta de 29% no lucro líquido no ano fiscal encerrado em março, impulsionada por vendas fortes de smartphones que ajudaram a compensar fraqueza de crescimento na China.

A Lenovo está se expandindo para smartphones para compensar o declínio no mercado de computadores pessoais e acertou em janeiro a compra da unidade de celulares inteligentes da Motorola Mobility do Google por US$ 2,9 bilhões.

A companhia, que se tornou uma marca global em 2005 após comprar a unidade de PCs da IBM, acertou também em janeiro a compra da unidade de servidores da gigante da informática por US$ 2,3 bilhões, como uma outra maneira de combater as lentas vendas de PCs.

No entanto, as aquisições não tiveram um impacto sobre o lucro líquido para o ano até março, que cresceu 28,7%, para US$ 817 milhões, disse a Lenovo em um comunicado nesta quarta-feira, 21.

Isso ficou em linha com a estimativa média de 34 analistas, de US$ 819,7 milhões, segundo dados do Thomson Reuters Eikon.

A receita cresceu 14,3%, para US$ 38,7 bilhões. Uma fraqueza geral na China foi compensada por um crescimento fora do mercado doméstico da Lenovo — particularmente na Europa, Oriente Médio e África e Américas — e também um salto na unidade de internet móvel da companhia, onde está a área de smartphones.

/ Reuters