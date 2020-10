Brian Snyder/Reuters A Microsoft vai oferecer uma ajuda de custos a seus funcionários para o home office

A Microsoft viu seu lucro crescer 30% no terceiro trimestre de 2020, chegando à casa de US$ 13,9 bilhões ganhos nos meses entre julho e setembro. O resultado faz parte do balanço da empresa para o período e foi divulgado nesta terça-feira, 27. O número mostra como a gigante de Redmond está se beneficiando da tendência de trabalho remoto, que aumentou a demanda por seus serviços de nuvem corporativo.

Segundo a empresa, o segmento de “nuvem inteligente” viu seu faturamento subir 20% no período, para a casa de US$ 13 bilhões. Já a unidade de computadores pessoais, que inclui o Windows e também a divisão de games Xbox, subiu 6% em receita, para US$ 11,8 bilhões. Ao todo, a receita da empresa teve alta de 12% no terceiro trimestre, para US$ 37,2 bilhões – acima das estimativas do mercado, que apostavam em US$ 35,2 bilhões.

A Microsoft, porém, não é a única empresa a se beneficiar da tendência de trabalho remoto – nos últimos meses, Amazon e Google também viram suas divisões de nuvem crescer. As duas gigantes anunciam seus resultados financeiros na próxima quinta-feira, 29.

A empresa de Bill Gates, porém, segue diminuindo sua distância para a Amazon, líder do mercado – um dos destaques foi um contrato de US$ 10 bilhões vencido pela Microsoft para cuidar de um programa de nuvem e digitalização do Pentágono. “A Microsoft segue diminuindo a distância para Jeff Bezos e a Amazon. Não seria inesperado ver que só o negócio de nuvem valeria US$ 1 trilhão para a Microsoft num futuro”, diz Dan Ives, analista da consultoria Wedbush Securities, em nota enviada a investidores.

Hoje, o valor total de mercado da Microsoft é de US$ 1,61 trilhão.