A Nintendo apresentou uma queda de 23 por cento em seu lucro trimestral, com recuo nas vendas de software para seu portátil DS e corte no preço do console Wii. A empresa manteve a previsão de queda no lucro anual pela primeira vez em quatro anos.

A Nintendo tem desfrutado de uma forte demanda pelo DS e Wii para registrar recordes de lucros nos últimos anos, tomando a liderança da Sony, que reinou no mercado de videogame desde meados da década de 1990.

Mas o bom momento do poderoso DS começou a perder força uma vez que o portátil entra em seu quinto ano e o iPhone da Apple e outros smartphones surgiram como alternativa aos jogos portáteis.

A empresa, que concorre com a Sony e a Microsoft, manteve sua previsão de lucro operacional de 370 bilhões de ienes (4,1 bilhões de dólares) para o ano até março.

Isso representaria uma queda de um terço ante o lucro de 555,26 bilhões de ienes um ano antes, mas acima da previsão de 361,1 bilhões de ienes segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A lucratividade também veio pressionada porque a Nintendo cortou o preço do Wii em 20 por cento no segundo semestre de 2009, respondendo à medidas similares da Sony e Microsoft.

A Nintendo sofreu uma forte queda nas vendas do Wii entre abril e setembro, mas estimulou a demanda com o lançamento de jogos populares como “New Super Mario Bros. Wii” e o corte de preço.

O lucro operacional de outubro a dezembro foi de 192,3 bilhões de ienes, ante 249,1 bilhões de ienes um ano antes.

As ações da Nintendo fecharam em alta de 2,5 por cento, a 26.320 ienes antes do anúncio, maior nível em seis meses.

Os papéis da empresa perderam 17 por cento no último ano.