A Nintendo divulgou nesta quinta-feira, 27, um tombo de 46% no lucro trimestral, afetada pela queda nas vendas do portátil DS antes do lançamento da nova versão do aparelho, capaz de exibir imagens em três dimensões, no mês que vem.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Novo Nintendo 3DS aposta na imagem em três dimensões para recuperar as vendas. FOTO: FILIPE SERRANO/AE

O resultado foi divulgado no mesmo dia em que a Sony revelou um console portátil que deve chegar ao mercado no final do ano. Ambas empresas precisam de uma plataforma móvel competitiva para enfrentar a crescente rivalidade gerada pelos celulares inteligentes, também capazes de executar jogos.

E ressaltando a intensa competição que vem sofrendo com o lançamento de sistemas sensores de movimento por Sony e Microsoft, a Nintendo reduziu previsão de vendas do Wii no ano que se encerra em março de 17,5 milhões para 16 milhões de unidades. A empresa também baixou a estimativa para o DS de 23,5 milhões para 22,5 milhões de unidades.

O lucro operacional da Nintendo entre outubro e dezembro somou 104,6 bilhões de ienes (US$ 1,3 bilhão), ante 192,3 bilhões de ienes um ano antes. Analistas esperavam, em média, resultado positivo de 118 bilhões de ienes.

Para o ano até março, a Nintendo estima lucro operacional de 210 bilhões de ienes, ante 356,6 bilhões de ienes no ano anterior e previsão média de analistas de 203,5 bilhões.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Novo Nintendinho