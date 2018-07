FOTO: EFE FOTO: EFE

PARIS – A finlandesa Nokia teve lucros trimestrais bem abaixo das projeções de mercado em seu negócio de equipamentos para redes de telecomunicações, causando forte queda de suas ações e levantando preocupações sobre sua planejada aquisição da rival menor Alcatel-Lucent.

Com os papéis da Nokia sendo negociados cerca de 20% abaixo do patamar antes do anúncio do negócio com a Alcatel, uma divergência significativa no desempenho das duas companhias pode deixar em dúvida os termos da oferta que avalia a Alcatel-Lucent em € 15,6 bilhões, disseram analistas.

As ações da Alcatel-Lucent, que divulgará resultados em 7 de maio, recuavam 7,2% às 10h34 (horário de Brasília).

A receita total com rede da Nokia no primeiro trimestre ficou ligeiramente acima das expectativas, mas o lucro caiu 61% sobre um ano antes devido ao mix de produtos vendidos, especificamente menos softwares com altas margens e mais equipamento móvel com baixas margens na China, além de custos maiores de pesquisa e desenvolvimento.

A unidade de rede, onde a Nokia compete com a líder de mercado sueca Ericsson e com a potência chinesa de baixo custo Huawei, viu o lucro operacional cair para € 85 milhões, ou 3,2% das vendas, ante previsão média de € 226 milhões entre analistas.

