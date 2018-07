Empresa ganhou US$ 2,51 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado

SÃO FRANCISCO – O salto de 36% na receita do Google no segundo trimestre foi muito superior às expectativas do mercado e ofuscou temores quanto à acumulação de gastos, induzindo alta de mais de 12% na ação da companhia.

O lucro líquido do Google no segundo trimestre foi de US$ 2,51 bilhões, ou US$ 7,68 por ação, contra US$ 1,84 bilhão, ou US$ 5,71 por ação, no mesmo período um ano atrás – um aumento de 36%.

O lucro do Google também superou previsões no trimestre, período no qual a companhia mostrou estar fortalecendo áreas fora de seu negócio central de buscas na internet, incluindo o segmento de aparelhos móveis e vídeos.

O próximo desafio é reproduzir o sucesso no campo das redes sociais.

Executivos disseram a analistas em uma teleconferência que mais de 10 milhões de pessoas entraram no Google+: maior incursão da empresa no mercado de redes sociais e linha de frente de sua batalha pelo tempo e atenção de internautas com as concorrentes Facebook e Twitter.

Mais de 135 milhões de smartphones e tablets — fabricados por empresas como Motorola e Samsung — foram ativados no total. E seu navegador Chrome agora é utilizado por mais de 160 milhões de usuários, disse o presidente-executivo Larry Page.

A ação do Google subiu 12,3% em negociações após o fechamento do mercado, pouco acima do seu nível no início de 2011.

“O Google deve ser visto como uma companhia em crescimento novamente neste trimestre”, disse o analista Jordan Rohan da Stifel Nicolaus. “A combinação de buscas em aparelhos móveis, o Android, a venda de publicidade, o YouTube e o principal negócio de buscas, todos estão indo bem”.

Investidores temiam que os crescentes gastos do Google pudessem corroer suas margens. As despesas operacionais saltaram 49%, para US$ 2,97 bilhões, no segundo trimestre, cerca de um terço da receita.

Analistas afirmaram que o grande salto nas vendas mais que compensou a elevação de custos, mas o Google pode ter cada vez mais dificuldades em reduzir suas margens enquanto continua a contratar, adquirir e investir.

Excluindo itens extraordinários, o Google disse ter lucrado US$ 8,74 por ação, mais que a média da previsão de analistas de US$ 7,85 por ação.

A receita líquida, que exclui taxas pagas a sites parceiros, saltou 36% anualmente, para US$ 6,92 bilhões, mais que os US$ 6,55 bilhões esperados por analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)