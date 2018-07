O ataque foi motivado pelo escândalo de escutas telefônicas que envolve Rupert Murdoch, dono do grupo News Corp. e da publicação inglesa

LONDRES – Hackers invadiram o site do tabloide britânico “The Sun”, de Rupert Murdoch, e alteraram a página inicial para mostrar uma falsa reportagem sobre a morte do magnata da mídia.

—-

Os hackers redirecionaram os visitantes à conta de Twitter do grupo de hackers Lulz Security, que ganhou notoriedade após vários ataques cibernéticos contra os sites da Sony Corp, da agência de inteligência dos Estados Unidos (CIA) e da Fox TV, da News Corp.

“Temos o Sun/News of the World”, postou o LulzSec no Twitter na noite de segunda-feira, quando a primeira página da edição de terça-feira do tabloide no site dizia “Encontrado corpo de magnata da mídia”.

A News International, subsidiária britânica da News Corp, de Murdoch, está no centro de um escândalo de grampos telefônicos que abalou seu império de negócios, políticos britânicos e autoridades policiais.

Mais cedo na segunda-feira, o membro do LulzSec identificado como Sabu publicou no Twitter que hackers estavam “debruçados sobre e-mails (do Sun/News of the World)” e que divulgariam um comunicado na terça-feira.

Sabu também começou a publicar o que disse ser detalhes de contato e logins de funcionários da News International, incluindo a ex-executiva Rebekah Brooks. Não foi possível verificar se os dados eram verdadeiros.

A News International afirmou que estava “ciente do que estava acontecendo e que equipes técnicas da empresa trabalhavam no caso.”

/Brenda Goh (Reuters)

Pelo Twitter, LulzSec se gaba do ataque, assume o objetivo pelo ‘entretenimento’ e provoca: ‘Prenda-nos. Nós te desafiamos. Nós somos a geração de hackers que não pode ser detida e você é um saco abandonado de merda, Murdoch’

—-

