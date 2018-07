??? O grupo responsável por ataques a portais do governo na semana passada convoca manifestações com mascarados

SÃO PAULO – Apesar de o grupo internacional de hackers Lulz Security ter anunciado o fim das atividades, a filial brasileira do grupo que fez ataques à rede da Sony, Nintendo, FBI e CIA, afirma que continuará ativa e organiza passeatas na tarde deste sábado, 2, em oito cidades do País. Em São Paulo os manifestantes-hackers planejam se encontrar no Masp e seguir pela Avenida Paulista. Em Brasília, o grupo deve se dirigir rumo ao Congresso.

A passeata seria uma manifestação “contra o governo corrupto”. Em entrevista ao Link, o porta-voz do grupo no Brasil diz que “não apenas por meio da internet que queremos mudar a situação (…) estamos mostrando isso através de passeatas”. Ele diz que o objetivo é “atingir todas as pessoas, pois nem todos os brasileiros têm acesso a internet”.

Os locais das passeatas foram publicados no domingo, 26, embora em algumas cidades eles não estejam definidos. O grupo pede a todos para levarem placas, cartazes e usarem máscaras pela qual o grupo Anonymous ficou conhecido, do personagem de quadrinhos V (adaptado para o cinema em 2006 no filme V de Vingança). As cidades programadas até agora são: São Paulo (SP), Petrópolis (RJ), Belo Horizonte (MG) , Brasília (DF), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Vitória (ES) e Curitiba (PR).

O porta-voz afirma que, ao contrário da imagem fanfarra que se criou em torno do grupo, eles possuem causa política, a mesma apregoada pelo Anonymous, responsável por derrubar sites de governos da Malásia, Turquia e Irã.

“Se pudéssemos tirávamos todos os políticos do Brasil e colocaríamos pessoas comuns, acreditamos que qualquer cidadão de periferia daria conta do recado, pois os políticos não conhecem o Brasil como deveriam conhecer, não conhecem o que o povo passa, não sabem investir os recursos (isso quando não roubam), só defendem os políticos que nos roubam de todas as formas possíveis”, diz.

Fim do Lulz Security. O grupo internacional anunciou o fim de suas atividades no sábado, 25, após ter feito uma última ação contra AOL e AT&T. Em comunicado, o grupo diz ter cumprido a “missão de invadir sistemas de empresas e governos por diversão”. O grupo havia fechado uma parceria com o Anonymous para uma operação chamada AntiSec, anunciada na semana passada. A AntiSec tinha por objetivo “roubar e vazar qualquer informação confidencial dos governos, incluindo listas de e-mail e documentação” mirando em bancos e “outros estabelecimentos de alto escalão”.

Justificando seu fim, o LulzSec publicou uma mensagem: “Nosso cruzeiro planejado de 50 dias terminou, e, agora, precisamos navegar para águas distantes, deixando para trás — esperamos — inspiração, medo, negação, felicidade, aprovação, desaprovação, ridicularização, constrangimento, reflexão, ciúme, ódio e até amor”.

No Brasil, o LulzSecBrazil nega seguir essa decisão e continuará ativo.

