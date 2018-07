Novo lançamento da Nokia chega ao mercado por R$ 2399, com venda exclusiva pela Vivo

Sempre que chega a notícia de mais um lançamento de celular da Nokia com Windows Phone, e eles não têm sido poucos, é inevitável pensar no desperdício.

Estamos falando de grandes esforços de desenvolvimento, manufatura e marketing que tentarão o quase impossível: convencer o mundo a trocar seus Androids ou iPhones por esta “terceira via”.

Já se estabeleceu um senso comum no meio sobre os Nokia Lumia: são ótimos smartphones, mas quem quer um aparelho que não tem Instagram ou YouTube?

Já disse neste espaço mais de uma vez: os smarphones Nokia Lumia são telefones de primeira. Com o 1020 não é diferente. O design é bonito, da carcaça à interface de azulejos coloridos que é padrão do Windows Phone (e do Windows 8 para PCs e tablets também). O processador é de fôlego, com 1,5 GHZ, o que torna o uso do aparelho uma experiência graciosa e sem tropeços.

Caso você não tenha percebido olhando para a foto, a câmera é o grande destaque do 1020. Trata-se da já famos câmera com sensor de 41 megapixels da Nokia. Ela já tinha aparecido em outro aparelho da empresa, o PureView 808. Só que este era um aparelho que trazia muito de câmera e pouco oferecia em outros recursos. O 1020 corrige a situação e incorpora a super-câmera num smartphone à altura.

Leia a íntegra da coluna sobre o Nokia Lumia 1020 na coluna Homem-Objeto, de Camilo Rocha.