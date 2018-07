Novo smartphone topo de linha da Nokia com Windows Phone tem câmera com sensor de 41 megapixels

SÃO PAULO – Câmera com sensor de 41 megapixels. Tela AMOLED de 4,5 polegadas. Memória RAM de 2 GB. Processador de 1,5 GHz. Peso de 158 gramas. Com esses números superlativos, foi apresentado nesta quinta-feira, 11, em Nova York o Nokia Lumia 1020, a mais nova tentativa da empresa de emplacar um smartphone com o sistema Windows Phone.

A assessoria brasileira da Nokia confirmou que o celular chega ao mercado local no último trimestre deste ano. Nos EUA, estará nas lojas a partir do dia 26 de julho.

O grande destaque do aparelho é a câmera, “o próximo capítulo em fotografia de smartphone”, segundo disse no evento o CEO da Nokia Stephen Elop. Na apresentação, suas imagens foram comparadas com as dos concorrentes Galaxy S4, da Samsung, e iPhone 5, da Apple. A nitidez do Lumia 1020 apareceu como muito superior.

A câmera com sensor de 41 megapixels e lente Carl Zeiss é similar à que a empresa utilizou no seu modelo PureView 808, lançado em 2012. Vale esclarecer que ela não produz imagens de 41 megapixels, mas usa os pixels do sensor para compor a imagem final, que pode ter resoluções diferentes, determinadas pelo usuário. O Lumia 1020 produz, por exemplo, imagens em 38, 34 ou 5 megapixels (tamanho compatível, por exemplo, com o Facebook).

Entre os aplicativos embarcados estão Flipboard, Path, Nokia Maps, Nokia Music e Hipstamatic. Este último aparece para suprir a falta de uma versão do Instagram para Windows Phone. A versão do Hipstamatic foi desenvolvida especialmente para os aparelhos Lumia. Tem vários filtros e permite compartilhar as imagens no Facebook, Twitter e no próprio Instagram.

O Lumia 1020 tem conectividade 4G e NFC. O sistema operacional é o Windows 8.

No evento, foi apresentado também um novo acessório para carregamento sem fio. Trata-se de uma peça plástica que é acoplada na parte traseira do telefone.