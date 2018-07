Por um lado, o meio digital poupa milhares de árvores de virarem papel ao permitir que vejamos fotos e textos sem precisar de nada impresso. Por outro, exige que muita energia seja gasta para colocar os aparelhos em funcionamento. O U-Powered USB é uma das tentativas de eliminar o lado negativo dessa balança. O produto é um carregador portátil de aparelhos móveis movido à luz solar.

Foto: Engadget

Existem 11 versões do aparelho, para vários tipos de equipamento. Uma delas se destina aos produtos da Apple. Mas o Engadget, que testou o aparelho, diz que ao tentar recarregar o iPad obteve como resposta um “não carregando” do tablet. O carregador também conta com uma entrada para se conectar aos “acendedores de cigarro de carros”, mas este modo também não carregou o iPad. Todos os outros aparelhos foram carregados normalmente pelo site. Produzido pela Kiwi Choice, o U-Powered USB custa US$ 49,99.