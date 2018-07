Número de aplicativos disponíveis na loja passa dos 500 mil

A Apple americana comunicou nesta segunda, 12, em seu site que mais de 100 milhões de aplicativos foram baixados de sua Mac App Store. A loja virtual tem menos de um ano de funcionamento e oferece aplicativos para os computadores Macintosh, tanto gratuitos como pagos.

O número de aplicativos disponíveis na loja passa dos 500 mil e inclui a versão mais recente do sistema operacional dos Macs, o OS X Lion.

Segundo Philip Schiller, vice-presidente de marketing mundial da empresa, “a Mac App Store é a maior loja de software de computador do mundo e a que mais cresce”.

No mesmo anúncio, a empresa aproveitou para dizer que a loja-irmã da Mac App Store, a App Store (com produtos para iPad e iPhone), tem 500 mil aplicativos disponíveis. Nela, o número de downloads chega a um bilhão por mês, totalizando 18 bilhões desde sua criação.