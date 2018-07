O Facebook está sendo usado para pressionar a Nestlé a deixar de usar óleo de palma da Indonésia na fabricação de seus chocolates Kit Kat. Os manifestantes estão usando a página de fãs da empresa e do chocolate no Facebook para deixar mensagens de indignação e pedidos de explicação.

A campanha foi lançada dia 17 de março pelo grupo Greenpeace com a ideia de promover seu último relatório, que fala sobre o impacto da demanda por óleo de palma pela Nestlé e por outras grandes empresas sobre as florestas tropicais, o clima e os orangotangos que vivem na região.

Muitos ativistas trocaram a foto de seus perfis por uma versão modificada do símbolo do chocolate que, no lugar de Kit Kat, traz a palavra Killer (assassino em inglês). A Nestlé não gostou e anunciou que as mensagens eram bem vindas, mas que posts com modificações nos logos da empresa seriam deletados. Depois da reação dos usuários a essa declaração, um administrador da página chegou a dizer que “agradecemos as lições de bons modos, mas é a nossa página e por isso somos nós que fazemos as regras”.

A gritaria online surtiu efeito: a Nestlé se pronunciou anunciando planos de eliminar o óleo de palma do chocolate Kit Kat e de outros produtos em meados de maio, cancelou seu contrato com a Sinar Mas, empresa indonésia extratora do óleo de palma e reiterou seu compromisso com o uso exclusivo de óleo com certificado de sustentabilidade até 2015.

Além da campanha via Facebook, o Greenpeace lançou um vídeo viral que mostra um homem abrindo um pacote de Kit Kat e comendo o dedo de um orangotango em vez de uma barrinha do chocolate.