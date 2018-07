A Apple lançou versões atualizadas de sua linha de notebooks de luxo com processadores mais velozes, gráficos melhores e uma bateria de maior duração, aumentando continuamente sua fatia no mercado de PCs.

A Apple afirmou nesta terça-feira, 13, que atualizou os modelos de Macbook Pro com telas de 13, 15 e 17 polegadas, incluindo processadores Intel mais avançados e novos chips de gráficos da Nvidia.

O modelo de 13 polegadas, vendido a um preço mínimo de 1.199 dólares, contaria com até 10 horas de bateria, segundo a Apple.

A empresa disse ainda que seus novos modelos de 15 e 17 polegadas do Macbook Pro, com preços mínimos de 1.799 e 2.299 dólares, respectivamente, são 50 por cento mais rápidos que suas versões anteriores, com cerca de oito a nove horas de bateria.

A Apple, que deve divulgar seus resultados trimestrais na semana que vem, é a quinta maior fabricante de PCs dos EUA, segundo o grupo de estudos IDC.

No último trimestre de 2009, as entregas de PCs da empresa saltaram 33 por cento, para 3,36 milhões de unidades.