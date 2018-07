Um consultor de Macs das antigas encontrou um velho VHS fazendo uma faxina no escritório.

À época, o primeiro Mac, com 128 Kb, chegava ao mercado. O vídeo foi feito com o objetivo de instruir os revendedores sobre os recursos únicos do Macintosh.

No vídeo, dividido em duas partes, podemos ver figurões da Apple, como Steve Jobs, e o jovem Bill Gates dando o seu depoimento.

O melhor é a explicação da estrutura de janelas, tão comum hoje em dia e praticamente alienígena naqueles tempos heróicos de MsDOS.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/gKxWxFnA_fo" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

(Via Unofficial Apple Weblog)