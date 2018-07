O evento contará com estudiosos do tema e terá abertura de José Murilo Jr, gerente de Cultura Digital do Ministério da Cultura. A intenção do encontro é formular um documento propondo ao Ministério da Cultura uma política cultural para a área de arte e tecnologia digital.

“Pretendemos diagnosticar quais os problemas existentes neste campo para então formular as propostas de políticas públicas e ações que este grupo deve tomar”, explica o professor do Mackenzie e curador Cícero Inácio da Silva.

A programação, que começa às 9 horas, é gratuita e será transmitida em tempo real no culturadigital.br/aovivo.