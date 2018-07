A editora Macmillan e a Amazon.com chegaram a um acordo. E os livros da editora agora estão de volta à venda, agora mais caros, na megastore online. Antes, todos custavam US$ 9,99. Agora, os preços podem chegar a US$ 14,99. Segundo o novo acordo estabelecido entre as partes, a Macmillan define os preços, e a Amazon.com ganha 30% de comissão sobre as vendas. A editora Hachette também entrou na briga, mas os termos no caso dela ainda não foram estipulados.

O irônico, vai saber se intencional ou não, é que o livro em destaque na página principal da Macmillan é “Priceless: The Myth of Fair Value” (Sem preço: o mito do valor justo, em tradução livre), de William Poundstone. Diz a apresentação: “As pessoas baixavam música de graça, aí Steve Jobs as convenceu a pagar. Como? Cobrando 99 centavos. O preço teve um efeito hipnótico: a margem de lucro na loja em que tudo custa 99 cents é o dobro da margem do Wall-Mart. Por que mensagens de texto são cobradas e e-mails são grátis? A resposta é simples: preços são uma alucinação coletiva”.

Na Amazon, “Priceless” tem preço: custa US$ 15,78, na versão impressa, porque a digital ainda não saiu.