Uma mãe moradora do Estado da Flórida, nos EUA, foi presa depois de pensar que seria engraçado publicar em sua página do Facebook uma foto de seu bebê com um cachimbo usado para fumar maconha.

Rachel Stieringer, de 19 anos, foi acusada de posse de objetos para o consumo de drogas. Um morador do Estado do Texas viu a imagem e relatou o caso a um disque-denúncia de abusos infantis na Flórida.

Policiais do condado de Clay disseram que Stieringer se entregou no dia 29 de julho e foi colocada em liberdade depois de pagar fiança de US$ 502.

Um porta-voz do departamento de crianças e famílias do Estado disse na segunda-feira, 16, que o bebê não teve ferimentos e que os exames de consumo de drogas foram negativos.

(AP)