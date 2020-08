O Magazine Luiza anunciou na manhã desta quinta-feira, 6, a aquisição do Canaltech e da plataforma Inloco Media. A empresa entra agora, portanto, no ramo de geração de conteúdo e reforça o investimento em publicidade. O passo é estratégico para se aproximar de concorrentes globais. "A Amazon e o Alibaba são fortes em publicidade digital. É claro que também miramos nesse alvo", diz Bernardo Leão, diretor de marketing do Magazine Luiza e responsável pelo Magalu Ads.

Ele diz que as aquisições são voltadas para aumentar o tráfego do marketplace do Magalu. A empresa já tinha parcerias com o Canaltech anteriormente, o que facilitou as conversas. O site fazia resenha de produtos e havia acordo de comissão para itens comprados por meio dos links de anúncio do portal. Agora, as lojas parceiras da varejista poderão fazer propagandas de maneira facilitada neste canal.

"A independência do Canaltech continua. O que ganhamos foram os 24 milhões de visitantes únicos, aumentamos o nosso tráfego", diz Leão. Outra vantagem é a base de dados que a varejista agregou ao seu negócio. "Agora, podemos encontrar o cliente para os nossos sellers e mandar a publicidade diretamente para quem se interessa por aquilo", complementa.

O Magazine Luiza não divulga os valores da aquisição, mas fica claro que a compra foi possível graças à solidez de caixa que a empresa apresentou durante a pandemia. "Entramos bem na crise", diz Leão. A companhia terminou o primeiro trimestre com R$ 4,6 bilhões em caixa.