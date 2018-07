Entre os financiadores do projeto estão Larry Page e Eric Schmidt, do Google, e o cineasta James Cameron

Trecho do filme ’2001: Uma Odisséia no Espaço’. FOTO: Reprodução

WASHINGTON – O multimilionário Ross Perot, o cineasta James Cameron e alguns executivos da Google estão entre os magnatas que financiarão a exploração comercial de metais preciosos em asteróides, anunciou nesta terça-feira, 24, a companhia Planetary Resources.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O fundador da Planetary Resources, Eric Anderson, afirmou que o projeto consiste em colocar um telescópio na órbita da Terra em menos de dois anos para identificar os asteróides, enquanto a prospecção só deverá começar a ser realizada daqui a quatro anos.

O principal executivo da Google, Larry Page; o presidente do conselho de direção, Eric Smith, e um dos integrantes do conselho, Kavitark Ram Shriram, estão entre as personalidades que irão financiar esse projeto.

Segundo a Planetary Resources, em apenas uma década, o projeto já terá desenvolvido “postos de gasolina” galáticos que, a partir da água obtida em asteróide, poderão vender hidrogênio e oxigênio para o reabastecimento de naves espaciais.

“O ato de abrir fendas na crosta terrestre não só é terrível do ponto de vista ambiental, mas é, realmente, muito caro e difícil. Por que não ir à fonte desses minerais?”, indagou Anderson. “Já temos uma ampla tecnologia que nos permite explorar os asteróides e usar seus recursos”, completou.

No último mês, a Nasa completou um estudo sobre as possibilidades de desenvolver tarefas de mineração nos asteróides. Neste, os cientistas concluíram que “por um custo de US$ 2,6 bilhões, os humanos poderiam usar robôs espaciais para capturar um asteróide de sete metros de diâmetro e 500 toneladas. A ideia é trazê-lo à órbita ao redor da Lua para explorá-lo e explodi-lo”.

Essa é uma previsão apontada pela maioria das empresas especializadas, embora a Nasa calcule que o envio de uma bomba espacial poderá levar de seis a dez anos. Segundo a agência espacial americana, essa missão deverá ser concluída somente 2025.

“A humanidade teve por milhares de anos o impulso de explorar a Terra na busca de recursos”, disse Peter H. Diamandis, co-fundador e co-presidente da Planetary Resources.

“O próximo passo é expandir a esfera econômica da humanidade além dos limites da Terra. A venda dos metais preciosos e as terras extraídas dos asteróides poderiam trazer lucro de bilhões de dólares”, completou Diamandis.

Segundo Eric Anderson, a exploração de metais preciosos nos asteróides com o uso de robôs poderia ser mais barata, eficiente e sustentável do ponto de vista meio ambiental do que a escavação da Terra.

/ EFE