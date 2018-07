Novidade é lançada dois meses após a startup ser adquirida pelo serviço de armazenamento online Dropbox

SÃO PAULO – Dois meses após ser adquirido pelo serviço de armazenamento online Dropbox, o Mailbox, aplicativo para contas Gmail no sistema iOS, ganhou uma versão para o iPad.

Versão para iPad já está disponível para download. FOTO: Reprodução

O app permite deletar e organizar e-mails para ler depois com um deslizar de dedos e tem como meta zerar a caixa de entrada do usuário.

O Mailbox chegou à App Store no início de fevereiro e rapidamente ganhou milhares de usuários, o que resultou em uma extensa lista de espera para quem desejava baixar o aplicativo.

Após a compra pelo Dropbox, no entanto, essa espera acabou. A versão para tablet é a primeira novidade anunciada pela empresa e já estava sendo desenvolvida antes mesmo da aquisição. A expectativa é que, em breve, a empresa anuncie também uma versão para o sistema Android.

Em entrevista ao TechCrunch, o fundador do aplicativo, Gentry Underwood, disse que não pode falar sobre o futuro. “As pessoas nos pedem com frequência um aplicativo para Android. Nós também ouvimos com frequência pedidos por uma versão para desktop. Estamos correndo o máximo possível para tornar o Mailbox disponível o quanto antes para o máximo de plataforma possíveis e para o máximo de provedores de e-mail que pudermos”, disse.

