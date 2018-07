A maior comunidade do Orkut, Eu Odeio Acordar Cedo, foi vendida. Com nada menos do que 6 milhões de usuários, o grupo, que é um dos mais antigos da rede – foi criado em maio de 2004 – agora pertence a um moderador sem nome que se identifica apenas como “José – Admin. Communities” e já administra 13 comunidades com cerca de 1 milhão de participantes e que têm nomes como “Não deu valor ? A FILA ANDOU !” e “EU Não Me ACHO; eu SOU!!!”. Todas elas fazem propaganda na descrição para um site de venda de passagens áreas chamado “Milhhas Legal” (sic).

João Holden, criador e ex-dono da comunidade, afirma que fez um acordo com o comprador para não divulgar o nome dele e nem o valor da transação. Mesmo assim, ele afirma que a grana foi boa. “Foi só pela grana mesmo. Ele propôs a compra, achei interessante e aceitei vender. O valor foi menos do que eu acho que ela poderia valer, mas mais do que eu acho que alguem realmente fosse dar”, disse ao Link.

Desde ontem, o scrapbook de João está sendo bombardeado com mensagens perguntando se ele realmente vendeu a comunidade e se o novo moderador não pode “estragá-la”. “Acredito que vá usar para divulgação do seu negócio. Não parece ser o interesse dele fazer acabar com a comunidade. Acho que irá utilizar somente para anúncios. O fluxo da comunidade continuará o mesmo, eu acredito.”