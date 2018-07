Na Tokyo Game Show, marcas apresentam novos títulos e os novos consoles, como o PS Vita da Sony

Visitantes experimentam o novo console da Sony. FOTO: Franck Robichon/EFE

TÓQUIO – A Tokyo Game Show, maior feira de videogames da Ásia, foi inaugurada nesta quinta-feira, 15, com a presença de 190 empresas do setor e mais de 660 títulos de software, em uma edição que foca no mercado dos jogos para smartphones com sistema operacional Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no FacebooK

Espera-se que o evento, organizado no centro de convenções Makuhari Messe, nos arredores de Tóquio, atraia durante os próximos quatro dias cerca de 190 mil pessoas, que poderão ver em primeira mão as últimas novidades em jogos de videogame e consoles.

Nesta edição, a Sony mostrou 80 unidades de seu novo console portátil PlayStation Vita, sucessor do PSP, para que os usuários possam testá-lo antes de seu lançamento no mercado japonês, o que acontecerá em dezembro.

A Sony divulgou nessa quarta-feira, 14, os detalhes do lançamento e o preço do PS Vita no Japão (entre 237 e 285 euros, dependendo do modelo), um dia depois de sua rival Nintendo ter anunciado o lançamento de novos jogos, vídeo em 3D e uma extensão do comando para seu portátil 3DS.

Embora a Nintendo não participe da Tokyo Game Show, são apresentados no evento alguns títulos para 3DS, como os da popular série Monster Hunter.

Nesta edição, com 1.250 stands, há destaque também para os títulos desenvolvidos para smartphones com sistema operacional Android, do Google, como os lançados pela empresa Konami Digital Entertainment, que opera uma plataforma para redes sociais com este tipo de jogos.

O mercado de software para videogames no Japão quadruplicou em 2010 com relação ao ano anterior, a 112 bilhões de ienes (1,062 bilhão de euros), segundo dados do grupo editorial japonês Enterbrain, especializado neste setor.

/ EFE