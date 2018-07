A imagem foi composta usando 1.665 fotos tiradas com uma câmera Canon 5D de 21.4 Megapixels, e uma lente de 400 mm. Com resolução de 297.500 x 87.500, a fotografia foi oficialmente considerada a maior do mundo.

Para navegar pela imagem, o usuário pode usar os botões no canto inferior esquerdo do site, ou o próprio mouse. O site ainda traz alguns exemplos pontos de destaque na foto, focalizados automaticamente quando clicados.