FOTO: REUTERS FOTO: REUTERS

O mercado de celulares inteligentes da China alcançou a saturação, de acordo com um novo estudo da empresa de pesquisa de mercado IDC que carrega implicações potencialmente significativas para a indústria global liderada por gigantes como Apple e Samsung Electronics.

Durante o primeiro trimestre de 2015, as vendas de smartphones no país mais populoso do mundo encolheram pela primeira vez em seis anos, para 98,8 milhões de unidades, queda de 4,3% ante o ano anterior, informou a IDC em relatório divulgado nesta segunda-feira. O estudo atribuiu a queda à “saturação do mercado”.

A expansão de consumidores chineses vinha fomentado a demanda cada vez maior por smartphones nos últimos anos. Essa demanda impulsionou empresas incluindo a Apple – que teve receita recorde de US$ 16,8 bilhões na China no último trimestre graças ao lançamento do iPhone série 6 – e a Xiaomi, que cresceu para uma companhia de US$ 46 bilhões em apenas quatro anos.

A China ultrapassou os Estados Unidos em 2011 e se tornou o maior mercado de smartphones do mundo. No entanto, os dados da IDC sugerem que já começou uma desaceleração no país.

A desaceleração na China aumentará a pressão sobre fabricantes para que busquem crescimento na Índia e no Sudeste Asiático, onde acerto de parcerias com distribuidores se mostrará crítico, disse Xiaohan Tay, analista da IDC.

/REUTERS