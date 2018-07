Eric Schmidt, atual presidente do conselho do Google. FOTO: Reuters Eric Schmidt, atual presidente do conselho do Google. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Engana-se quem pensa que os maiores rivais do Google são o Bing e o Yahoo. Pelo menos é o que disse Eric Schmidt, ex-CEO e atual presidente do conselho da gigante de buscas.

“A maioria das pessoas pensam que nossos competidores são Bing e Yahoo… mas, bem, nosso principal competidor no ramo de buscas é mesmo a Amazon”, declarou Schmidt.

O presidente do conselho do Google deu um longo discurso nesta segunda-feira, 13, em Berlim sobre a empresa em um momento que o buscador enfrenta ofensivas de agências reguladoras na Europa por suas atividades.

“Se você está procurando comprar algo, talvez uma barraca de camping, você pode ir ao Google, Bing, Yahoo ou Qwant, esse novo serviço de buscas francês. Mas é muito mais provável que você direto ao Zalando ou à Amazon.”, disse. “No ano passado, quase um terço das pessoas que estavam procurando algo para comprar começaram suas pesquisas na Amazon – isso é mais do que o dobro do número de pessoas que fazem o mesmo pelo Google.”

O executivo acredita que a batalha que a empresa está sofrendo no mercado europeu pelo ‘direito de ser esquecido’ é injusta, dado o papel que outras empresas têm no setor, como Facebook e Amazon. “O aplicativo mais popular do mundo hoje é o Facebook, uma empresa que se descreve como ‘a via de acesso’ para a internet”.

Ele ressaltou ainda o crescimento das plataformas mobile para a área de buscas, que se torna cada vez mais influente à medida que o tempo que as pessoas gastam em dispositivos móveis aumenta.