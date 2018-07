TV com tela de 55 polegadas deve ser a maior do mundo disponível comercialmente

SÃO PAULO – A LG publicou imagens da televisão de 55 polegadas com tecnologia OLED que será apresentada na feira Consumer Electronics Show (CES) na semana que vem.

—-

A fabricante diz que se trata da maior televisão comercial do tipo no mundo, que utiliza a tecnologia de diodos orgânicos de emissão de luz (OLED, na sigla em inglês), um tipo de tela que não exige iluminação traseira e reproduz imagens com maior contraste.

“A TV OLED gera as cores mais naturais do que qualquer outro tipo de televisor a um preço muito menor do que se tem atingido usando os processos de fabricação tradicionais”, diz um post da empresa em seu blog corporativo do Reino Unido.

A CES é uma das maiores feiras de tecnologia no mundo e ocorre em Las Vegas entre os dias 9 e 12.